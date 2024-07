Ein weiteres potenziell milliardenschweres Rüstungs-Projekt hat die Rheinmetall Aktie gestern deutlich steigen lassen - das Düsseldorfer Unternehmen will im Panzerbau mit dem italienischen Leonardo-Konzern zusammen arbeiten. Am Ende des Tages stand am Mittwoch ein Kursgewinn von 4,82 Prozent auf 505 Euro im XETRA-Handel zu Buche nur wenig unterhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...