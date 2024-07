Emittent / Herausgeber: Golding Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Fonds

Golding verkündet erfolgreichen Exit für Buyout-Co-Investment-Strategie



04.07.2024 / 08:29 CET/CEST

Golding verkündet erfolgreichen Exit für Buyout-Co-Investment-Strategie München, 4. Juli 2024 - Golding Capital Partners, einer der führenden unabhängigen Asset-Manager für Alternative Investments in Europa, gibt den zweiten erfolgreichen Exit aus seinem "Buyout Co-Investment 2020" bekannt. Das Private-Equity-Unternehmen Livingbridge kündigte im Juni die Teilveräußerung des Unternehmens Quorum Cyber an. Golding Capital Partners war als Co-Investor über den "Golding Buyout Co-Investment 2020" investiert. Neuer Lead-Investor ist die US-amerikanische Private-Equity-Firma Charlesbank Capital Partners. Die Transaktion umfasst auch eine Re-Investition durch Livingbridge und Golding. "Wir haben begeistert die erfolgreiche operative Entwicklung von Quorum Cyber seit 2022 begleitet und sind stolz darauf, in diesem komplexen Marktumfeld Liquidität für unsere Investoren generieren zu können. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, auch zukünftig als Investor die Weiterentwicklung des Unternehmens zu begleiten. Quorum Cyber ist einer der ersten Portfoliobausteine des ,Golding Buyout Co-Investment 2023', der unseren Investoren Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit Fokus auf Unternehmen in wachstumsstarken Sektoren in Europa und den USA bieten wird", so Daniel Boege, Partner und Head of Buyout bei Golding. Der Cyber-Security-Anbieter Quorum Cyber wurde im Jahr 2016 gegründet und bietet mehr als 150 Unternehmen weltweit Schutz vor Cyberkriminalität. Das Unternehmen ist einer der führenden Spezialisten für Sicherheitslösungen rund um das Microsoft-Cyber-Security-Produktportfolio in Großbritannien und hat seit dem Investment von Livingbridge im Jahr 2022 die eigene Belegschaft weltweit mehr als verdreifacht. Im Rahmen der Transaktion konnte zusätzliches Kapital eingeworben werden, um neue Cyber-Security-Dienstleistungen zu entwickeln und die dynamische Expansion in den USA weiter zu beschleunigen. Der Portfolioaufbau des "Golding Buyout Co-Investment 2023" schreitet gut voran. Neben Quorum Cyber ist das Programm in zwei weitere Softwareunternehmen in Skandinavien und Spanien sowie in ein Verpackungsunternehmen in Österreich und in einen globalen Anbieter von Test-, Inspektions-, Zertifizierungs- und Compliance-Dienstleistungen investiert. Über Golding Capital Partners GmbH Die Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen Asset-Manager in Europa für Alternative Investments mit Fokus auf die Anlageklassen Infrastruktur, Private Credit, Private Equity, Secondaries und Impact. Mit einem Team von mehr als 200 Mitarbeitern an den Standorten München, Luxemburg, Mailand, Tokio und Zürich unterstützt Golding Capital Partners institutionelle und professionelle Investoren beim Aufbau ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von mehr als 14 Milliarden Euro. Zu den rund 230 Investoren zählen Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungen, Stiftungen, Family Offices, kirchliche Einrichtungen sowie Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Seit 2013 ist Golding Unterzeichner der von den Vereinten Nationen initiierten Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN PRI) und seit 2021 Unterstützer der Task Force on Climate-related Finance Disclosures (TCFD).



Weitere Informationen Golding Capital Partners GmbH

Susanne Stolzenburg

Director, Head of Marketing & Communications

T +49 (0) 89 419 997 553

stolzenburg@goldingcapital.com PB3C GmbH

Johannes Braun

PR Director Real Assets

T +49 (0) 89 242 0865 36

braun@pb3c.com

Disclaimer Eine Investition in den Fonds ist professionellen Kunden im Sinne der europäischen Finanzmarktrichtlinie vorbehalten und stellt eine unternehmerische Beteiligung dar, die neben Chancen auf Erträge auch Risiken bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals beinhaltet. Eine Anlageentscheidung sollte ausschließlich auf Grundlage der gesetzlich vorgeschriebenen Information gegenüber Anlegern getroffen werden. Wir weisen darauf hin, dass die Darstellungen weder eine Anlageberatung oder eine Beratung anderer Art noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Investition in den Fonds darstellen und auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügen. Wir weisen weiter darauf hin, dass frühere Wertentwicklungen und Prognosen kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Wir können nicht garantieren, dass die prognostischen Angaben auch tatsächlich eintreten. Niemand soll aufgrund der in diesem Dokument enthaltenen Informationen handeln, ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation und ohne geeigneten fachlichen Rat von sachkundigen Dritten einzuholen.



