Nach dem Rücksetzer am Vortag hat der Dax zur Wochenmitte wieder Kurs gen Norden genommen. Der deutsche Leitindex legte am Mittwoch um 210 Punkte (1,16%) zu und beendete den Handelstag schließlich an einer wegweisenden Hürde bei 18.395 Punkten. Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt setzte sich damit wie gewohnt fort. Das Spielchen kennen wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...