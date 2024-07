Zürich - digitalswitzerland freut sich, Ottavia Masserini als neue Leiterin der Abteilung Kommunikation und Marketing bekanntzugeben. Sie tritt ihr Amt per 1. Oktober 2024 an. Ottavia Masserini bringt umfassende Erfahrung als Mediensprecherin und Kommunikationsexpertin bei der Schweizerischen Bundesbahn (SBB) mit, wo sie von 2017 bis 2021 in der Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit in den drei grossen Sprachregionen tätig war. In den ...

