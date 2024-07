Positive Nachrichten zum operativen Geschäft haben der Siemens Energy Aktie in dieser Woche einen Schub gegeben. Gestern wurden in der Spitze 26,03 Euro erreicht, der XETRA-Schlusskurs liegt mit 25,95 Euro nur wenige Cent darunter. Nach der jüngsten Konsolidierungsbewegung von 27,01 Euro auf 22,41 Euro, die am 7. Juni erreicht wurden, kommt damit langsam ...

