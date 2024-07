FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Vortagesgewinnen hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag seine Aufwärtsbewegung gebremst fortgesetzt. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,31 Prozent auf 18.430,96 Punkte, nachdem er tags zuvor um rund 1,2 Prozent zugelegt hatte. Der MDax gewann am Donnerstagvormittag 0,51 Prozent auf 25.524,16 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um rund 0,3 Prozent nach oben.

Positive Vorgaben kommen erneut von der US-Technologiebörse Nasdaq, wo die Leitindizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite tags zuvor in einem verkürzten Handel Rekordhochs erklommen hatten. Wegen eines Feiertags findet an diesem Donnerstag in den USA kein Handel statt. Dies dürfte erfahrungsgemäß auch an der deutschen Börse zu relativ geringen Umsätzen führen. Es muss aber nicht zwangsläufig träge zugehen, denn in einem dünnen Markt können schon deutlich weniger Käufe und Verkäufe für stärkere Bewegungen sorgen./edh/mis

