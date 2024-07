Nach dem starken Vortag dürfte der DAX seine Gewinne am Donnerstag noch etwas ausbauen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 18.408 Punkte. Damit würde er seine 50-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 18.402 Punkten einem neuerlichen Test unterziehen. Sie hat den DAX in den vergangenen Wochen in einer Seitwärtsbewegung gehalten, ...

