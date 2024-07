Frankfurt/Main - Der Dax ist am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.435 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierte Continental mit einem Kurssprung von fast zehn Prozent. Analysten erwarten ein überraschend starkes zweites Quartal des Autozulieferers. Am Ende der Kursliste rangierten die Deutsche Börse, Siemens Healthineers, Adidas.



"Durch den heutigen US-Feiertag Independence Day dürften die Umsätze auch hierzulande unterdurchschnittlich niedrig ausfallen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Das bedeute allerdings nicht, dass die Bewegungen geringer ausfallen. "Denn in einem dünnen Markt reichen schon deutlich weniger Orders, um den Markt nachhaltig zu bewegen."



Beobachten sollten Anleger am Donnerstag die französischen Anleihenauktionen, so Altmann. "In vier Anleihen mit Laufzeiten von bis zu 40 Jahren kommen gut zehn Milliarden Euro auf den Markt." Hier werde im Vorfeld der Stichwahl spannend zu sehen, zu welchen Risikoaufschlägen diese Anleihen Käufer finden.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0791 US-Dollar (+0,06 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9266 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 86,67 US-Dollar; das waren 67 Cent oder 0,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.