KI statt Kundenbetreuer: Vodafone will seinen Chatbot mithilfe von KI verbessern und Kundenanliegen so nicht nur "schneller und effektiver" lösen, sondern auch Personal einsparen. Dafür setzt das Unternehmen auf künstliche Intelligenzen bekannter Player - und nimmt Geld in die Hand. Vodafone investiert in diesem Jahr rund 140 Millionen Euro in Systeme mit künstlicher Intelligenz (KI) von Microsoft und OpenAI, um die Beantwortung von Kundenanfragen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...