DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Conti und Redcare haussieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind mit kleinen Aufschlägen in den Handel am Donnerstag gestartet. Jüngste Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powell sowie eine schwache ISM-Service-Index-Lesung hatten zuletzt Zinssenkungsspekulationen befeuert und die Stimmung gestützt. Das am Vortag veröffentlichte jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank deutet indes keine Eile bei Zinssenkungen an.

Zunehmend wirft die bald beginnende Berichtssaison ihre Schatten voraus. Erste Indikationen sprechen für einen günstigen Verlauf. Der DAX startet mit Aufschlägen von 0,4 Prozent auf 18.447, der Euro-Stoxx-50 klettert um 0,3 Prozent auf 4.982 nach oben. Der Euro notiert wenig verändert bei 1,0795 Dollar. An den Anleihemärkten bleibt es zunächst ruhig.

Britische Parlamentswahlen sind für die Märkte ein Non-Event

Der Handel am Donnerstag dürfte ruhig verlaufen angesichts der geschlossenen US-Börsen wegen der Feiern zum Independence Day. Auch von den britischen Parlamentswahlen sollten keine größeren Impulse ausgehen. Die Umfragen deuten einen klaren Labour-Sieg an. Die Labour-Partei werde voraussichtlich politische Stabilität und eine Ankurbelung der Nachfrage anstreben, so Merck Finck. Die grundsätzliche politische Linie dürfte weitgehend fortgesetzt werden, heißt es.

Beobachten sollten Anleger indes die heutigen französischen Anleihenauktionen. "In vier Anleihen mit Laufzeiten von bis zu 40 Jahren kommen gut zehn Milliarden Euro auf den Markt. Hier wird im Vorfeld der Stichwahl spannend zu sehen, zu welchen Risikoaufschlägen diese Anleihen Käufer finden", heißt es bei QC Partners.

Die Continental-Aktie haussiert im frühen Geschäft mit Aufschlägen von 10,9 Prozent. Hintergrund sei ein gut aufgenommener Pre-Close-Call des Unternehmens, heißt es im Handel. Ein Teilnehmer spricht mit Verweis auf seinen Hausanalysten von einem "unerwartet starkem zweiten Quartal". Auch andere Autotitel liegen gut im Markt: So gewinnen VW 1,2 Prozent oder Mercedes-Benz 1,1 Prozent.

Redcare nimmt Fahrt auf

Redcare knüpfen nach Veröffentlichung der Zweitquartalszahlen an die Vortagesgewinne an und schießen 11 Prozent nach oben. Im Blick steht die ermutigende Entwicklung des vielbeachteten Rx-Umsatzes in Deutschland. Dieser ist auf 50 Millionen Euro gestiegen und liegt damit laut Jefferies 10 Prozent über den Schätzungen. Im Handel zeigt man sich zuversichtlich mit Blick auf die weiteren Wachstumsperspektiven.

Krones starten mit einem Plus von 2 Prozent in den Handel. Baader spricht mit Blick auf die Mittelfristpläne von "ehrgeizigen" Zielen. Bis zum Jahr 2028 soll der Konzernumsatz auf 7 Milliarden Euro steigen von 4,7 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Das Mittelfristziel für die EBITDA-Marge liegt bei 11 bis bis 13 Prozent nach 9,7 Prozent 2023. Beim ROCE strebt Krones bis 2028 einen Wert von mehr als 20 Prozent an nach 16,3 Prozent 2023.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.982,38 +0,3% 16,58 +10,2% Stoxx-50 4.518,54 +0,2% 9,77 +10,4% DAX 18.446,89 +0,4% 72,36 +10,1% MDAX 25.566,00 +0,7% 170,73 -5,8% TecDAX 3.350,97 +0,5% 17,39 +0,4% SDAX 14.565,64 +0,6% 80,81 +4,3% FTSE 8.220,11 +0,6% 48,99 +5,7% CAC 7.677,87 +0,6% 45,79 +1,8% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,57 +0,01 +0,00 US-Zehnjahresrendite 4,36 0 +0,48 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:35 Uhr Mi, 17:07 Uhr % YTD EUR/USD 1,0793 +0,1% 1,0788 1,0802 -2,3% EUR/JPY 174,11 -0,1% 174,26 174,27 +11,9% EUR/CHF 0,9732 +0,1% 0,9719 0,9733 +4,9% EUR/GBP 0,8465 +0,0% 0,8465 0,8465 -2,4% USD/JPY 161,33 -0,2% 161,54 161,31 +14,5% GBP/USD 1,2749 +0,0% 1,2742 1,2761 +0,2% USD/CNH (Offshore) 7,2983 -0,1% 7,3023 7,2985 +2,5% Bitcoin BTC/USD 58.129,06 -3,5% 58.994,31 59.971,56 +33,5% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,06 83,88 -1,0% -0,82 +15,9% Brent/ICE 86,68 87,34 -0,8% -0,66 +14,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 32,425 32,79 -1,1% -0,37 +2,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.356,81 2.356,04 +0,0% +0,77 +14,3% Silber (Spot) 30,33 30,48 -0,5% -0,14 +27,6% Platin (Spot) 1.010,53 1.001,50 +0,9% +9,03 +1,9% Kupfer-Future 4,52 4,53 -0,2% -0,01 +14,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

July 04, 2024 03:59 ET (07:59 GMT)

