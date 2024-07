Köln / Dunton (ots) -Ford Transit Custom Kombi PKW PHEV: Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert)*: 26,2-19,6 kWh/100km plus 2,9-1,7 l/100km; CO2-Emissionen (gewichtet, kombiniert)*: 65-38 g/km; CO2-Klasse: B; Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert)*: 9,2-7,2 l/100km; CO2-Klasse bei entladener Batterie: G-F; Elektrische Reichweite**: 40-53 kmFord E-Transit Custom Kombi PKW: Energieverbrauch (kombiniert)*: 41,4-22,6 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert)*: 0 g/km; CO2-Klasse: A; Elektrische Reichweite**: 205-321 kmAlle anderen Ford Transit Connect-, Transit Custom- und Transit Courier-Varianten sind in Deutschland als Lkw homologiert.__________- Transit Connect erreicht nach Transit Custom und Transit Courier als bereits drittes Modell von Ford Pro die höchste Bewertung der unabhängigen Prüforganisation Euro NCAP- Ergebnis der aufwendigen Prüfungen unterstreicht ganzheitliches Konzept von Ford Pro, seinen Kunden sicheres, komfortables und effizientes Arbeiten zu ermöglichenDer neue Ford Transit Connect erreicht bei der jüngsten Sicherheitsbewertung der unabhängigen Prüforganisation Euro NCAP eine "Platin"-Einstufung. Es handelt sich dabei um die höchste Bewertung, die ein Fahrzeug in der aufwendigen Euro NCAP-Versuchsreihe erreichen kann. Der Transit Connect ist damit bereits das dritte leichte Nutzfahrzeug von Ford Pro, das diese Höchstwertung erhält. Zuvor hatten bereits die ebenfalls neuen Modellfamilien Transit Custom und Transit Courier bei der Euro NCAP-Sicherheitsbewertung nach den jüngsten Standards überzeugt und dafür ebenfalls die "Platin"-Auszeichnung erhalten."Unsere Kunden verbringen täglich viele Stunden auf der Straße und transportieren dabei häufig schwere Güter. Das Thema Sicherheit spielt daher eine besonders wichtige Rolle", erklärt Hans Schep, Geschäftsführer Ford Pro Europa. "Die jüngsten Ergebnisse der Euro NCAP-Sicherheitsbewertung zeigen, dass sich unsere Kunden voll auf Ford Pro verlassen können. Wir unterstützen sie in ihrer Fürsorge für Fahrer und Fracht, helfen ihnen, gute Arbeit zu leisten und ermöglichen ihnen eine sichere Fahrt."Das Engagement von Ford Pro für besonders sicheres und effizientes Arbeiten geht weit über die fortschrittlichen Assistenzsysteme und -technologien in den Fahrzeugen der Marke hinaus. So bietet Ford Pro Telematics umfangreiche Analyse- und Coaching-Tools. Das FORDLiive Einsatz-System hilft durch eine kontinuierliche Überprüfung des Wartungszustands und mithilfe von Hinweisen auf eventuell erforderliche Service-Maßnahmen, die Betriebszeiten des Fahrzeugs zu maximieren.__________* Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ermittelt.Weitere Angaben finden Sie hier: www.ford.de/energie** Gemäß dem Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ist bei voll aufgeladener Batterie eine Reichweite bis zur genannten, zertifizierten elektrischen Reichweite - je nach vorhandener Serien- und Batterie-Konfiguration - möglich. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren (z.B. Wetterbedingungen, Fahrverhalten, Streckenprofil, Fahrzeugzustand, Alter und Zustand der Lithium-Ionen-Batterie) variieren.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen knapp 16.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.Pressekontakt:Marko BelserFord-Werke GmbH+49 (0) 170 / 55 38 246mbelser@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/5815836