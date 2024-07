Frankfurt (ots) -BearingPoint unterstützt Encory bei der Entwicklung eines Partnernetzwerks, das neue Perspektiven für innovative Lösungen und Geschäftsmodelle eröffnet.Die Kreislaufwirtschaft bietet eine nachhaltige Alternative für moderne Industrien, indem sie die Ressourcennutzung maximiert, die Abfallmenge minimiert und gleichzeitig eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten schafft. Ein gutes Beispiel dafür ist das sogenannte Remanufacturing. Bei diesem Prozess wird ein gebrauchtes Teil wiederaufbereitet und in den Zustand eines Neuteils versetzt. Im Ergebnis werden Nachhaltigkeits- und Rentabilitätsziele durch eine längere Lebensdauer, weniger Abfall und geringere Produktionskosten erreicht. Encory ist ein Anbieter von ganzheitlichen Kreislauflösungen und konzentriert sich auf die Entwicklung und Umsetzung von Kreislaufkonzepten in verschiedenen Branchen. Dabei spielt die kontinuierliche Bewertung des wirtschaftlichen und ökologischen Potenzials von Produkten, die wiederverwendet, repariert, wiederaufbereitet und recycelt werden sollen, eine entscheidende Rolle.In einem zunehmend wettbewerbsorientierten Markt suchte Encory nach neuen Wegen, um ehrgeizige Wachstumsziele zu erreichen. Die Kreislaufwirtschaft ist ein komplexer Sektor, der mehrere Unternehmensfunktionen umfasst, darunter Finanzen, Strategie, Abfallwirtschaft, Produktion und Logistik. Daher wollte das Unternehmen strategische Partnerschaften eingehen, um Endkunden innovative Lösungen anbieten zu können, die gleichzeitig nachhaltig sind und die Kosten optimieren.Erschließung der Vorteile einer strategischen ZusammenarbeitAls Partner und zuverlässiger Berater unterstützte BearingPoint Encory bei der Etablierung seiner Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch strategische Beratung und praktische Umsetzung von Kreislaufwirtschaftsmodellen in Europa. Um das Potenzial der Zusammenarbeit freizusetzen, hat das gemeinsame Team ein umfassendes Projekt zur Partnerschaftsstrategie aufgesetzt. BearingPoint führte detaillierte Untersuchungen durch, darunter Marktanalysen, Befragungen von Interessengruppen, Innovationsworkshops und Expertengespräche, um ein umfassendes Verständnis der Branche und potenzieller Kooperationsmöglichkeiten zu gewährleisten. Basierend auf den gesammelten Daten wurde eine Liste von möglichen Partnerschaftsideen erstellt, die alle mit den bestehenden Dienstleistungen und Geschäftsmodellen von Encory im Einklang stehen.BearingPoint bewertete jede potenzielle Allianz sorgfältig und schätzte ihre möglichen Auswirkungen auf das Wachstum des Unternehmens ein. Auf der Grundlage der Bewertungsergebnisse entwickelte das Projektteam einen umfassenden Fahrplan mit den notwendigen Schritten für die erfolgreiche Umsetzung von Partnerschaften mit geeigneten Unternehmen."Unsere Mission, Kreislaufwirtschaftsmodelle zu skalieren, erfordert die Zusammenarbeit aller Beteiligten. BearingPoint hat uns eine umfassende Strategie für Partnerschaften in der Kreislaufwirtschaft geliefert, die innovative Einblicke und eine solide Grundlage für die Entscheidungsfindung bietet. Damit schaffen wir die Voraussetzungen für ein Ökosystem, das es unseren Kunden ermöglicht, ihre nachhaltigen Wertschöpfungsketten auszubauen", kommentiert Hanno Grosseschmidt, Geschäftsführer bei Encory."Die Berücksichtigung der Kreislaufwirtschaft als Teil der Nachhaltigkeitsstrategie ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für jeden zukunftsorientierten Akteur in der Automobilindustrie, der industriellen Fertigung und darüber hinaus. Die Unterstützung von Encory durch strategische Beratungskompetenz zur Erschließung ökosystembasierter Marktchancen macht uns sehr stolz: Wir haben das Fundament für den zukünftigen Erfolg unseres Kunden gestärkt. Als BearingPoint sind wir bestrebt, nachhaltige Werte zu schaffen und Marktteilnehmer zu vernetzen, um die Kreislaufwirtschaft in allen Branchen zu beschleunigen. Wir sind allen Beteiligten an diesem erfolgreichen Projekt sehr dankbar", so Melanie Tobler, Partnerin bei BearingPoint.Über EncoryEncory wurde im September 2016 gegründet und ist ein Joint Venture, das die Fachkompetenz der BMW Group und der Interzero vereint. Das Unternehmen bietet umfassende Kreislauflösungen an, die eine breite Palette an Dienstleistungen umfassen, darunter Projekte im Bereich der Wiederaufbereitung, die komplette Übernahme rückwärtiger Lieferketten und sicheres Recycling obsoleter Produkte, und beweist damit, dass Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit nicht nur vereinbar sind, sondern gemeinsam zum Erfolg führen können.Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für geschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A, Ventures, und Investments von BearingPoint ab.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.comLinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpointPressekontakt:Alexander BockGlobal Senior Manager CommunicationsTel: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68073/5815892