Am Donnerstag hat Nordex einen großen Deal an Land gezogen: DenkerWulf, einer der Top-Onshore-Windparkentwickler in Deutschland, hat sieben High-Tech-Turbinen des Typs N149/5.X der Delta4000-Serie bei Nordex bestellt. Die Aktie kann am Vormittag profitieren. Die Turbinen werden im neuen Windpark Waabs in Schleswig-Holstein installiert und bringen eine Gesamtleistung von satten 39,9 MW auf die Waage, ...

