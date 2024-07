Seit Monatsbeginn verstärkt Radja Reichert als neuer Head of Sales die Habona Invest Gruppe in Frankfurt am Main. Mit seiner Erfahrung und Expertise soll er das Vertriebsteam künftig maßgeblich stärken. Radja Reichert verstärkt seit dem 01.07.2024 das Vertriebsteam der Habona Invest Gruppe in Frankfurt am Main. Mit über 25 Jahren Erfahrung im Vertrieb und Management soll Reichert umfassende Expertise in seine neue Rolle einbringen.

