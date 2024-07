Die Ford-Aktie konnte sich in den letzten Wochen deutlich erholen, nachdem sie in den letzten zwei Monaten langsam aber stetig nach unten gerutscht war. Auch die am gestrigen Mittwoch veröffentlichten, eher schwachen Auslieferungszahlen konnten dies nicht stoppen. Damit steht die Aktie kurz davor, einen wichtigen Widerstand zu überwinden. Für Trader lauert hier eine Chance.

