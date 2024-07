BYD hat am Donnerstag eine Fabrik in Thailand eröffnet und setzt damit seine internationale Expansion fort. Rund 150.00 Fahrzeuge sollen in dem neuen Werk pro Jahr hergestellt werden. Die Aktie des EV-Herstellers quittierte die News zwar mit einem Plus von knapp zwei Prozent. Dennoch scheiterte sie einmal mehr an der mittelfristigen Abwärtstrendlinie.

