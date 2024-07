Köln (ots) -Freddie Schürheck und Daniel Danger sind das neue Moderationsteam für den Samstagvormittag in 1LIVE. Mit ihrer neuen Show "1LIVE 396" unternehmen sie jede Woche aufs Neue einen wilden Ritt durch den Sektor.396 Städte und Gemeinden gibt es in Nordrhein-Westfalen. 1LIVE wird alle von ihnen feiern, von Espelkamp in Ostwestfalen über Dortmund im Ruhrgebiet bis Kall in der Eifel. Dabei wird es abenteuerlich und unterhaltsam: Jeden Samstag macht sich Daniel Danger auf den Weg in einen dieser Orte, um dort mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, aber auch um immer neue Aufgaben zu bestehen - unterstützt von Freddie Schürheck im Studio und den 1LIVE-Hörer:innen aus allen anderen Teilen des Sektors.1LIVE stärkt mit dem neuen Samstagvormittag auch seine Berichterstattung aus der Region: 1LIVE 396 zeigt Nordrhein-Westfalen in all seinen Facetten, mit all seinen Menschen und Charakteren."Der Sektor lebt von seinen Unterschieden und seinen vielfältigen Perspektiven - von Stadt und Land, aber auch von den Biografien und Wurzeln der Millionen Menschen, von denen uns viele jeden Tag hören. Freddie Schürheck und Daniel Danger bringen diese Menschen ab sofort Woche für Woche ein Stück näher zusammen," sagt 1LIVE-Audiochef Dennis Horn.1LIVE-Programmchefin Schiwa Schlei: "Mit dem neuen Samstagvormittag stärken wir außerdem die Kommunikation mit unserem Publikum. Es sind die Menschen in Nordrhein-Westfalen, die uns jede Woche in ihre Orte einladen, Daniel Danger neue Aufgaben geben - und auch dabei helfen, sie zu bestehen. Das beste Programm ist eins, das wir gemeinsam mit unserem Publikum schaffen - und 1LIVE 396 ist das beste Beispiel dafür."Die erste Ausgabe von 1LIVE 396 führt am 6. Juli von 9 bis 14 Uhr in die kleinste Stadt in Nordrhein-Westfalen: Heimbach im Kreis Düren kommt auf rund 4.400 Einwohner - und verlangt von Daniel Danger direkt vollen Einsatz, von einer Yogasession mit Schafen über eine Übung mit der Freiwilligen Feuerwehr bis zu einer gemeinsamen Kanufahrt mit dem Bürgermeister.Mit dem Start von 1LIVE 396 verlassen Matthias Kammel und Ron Kühler den Samstagvormittag in 1LIVE - sie werden stattdessen in Zukunft häufiger am Nachmittag unter der Woche zu hören sein.Freddie Schürheck ist seit über 10 Jahren als Moderatorin in 1LIVE zu hören. Der Sektor kennt sie vor allem als langjährige Moderatorin der Morningshow. Freddie Schürheck war 2018 außerdem als beste Moderatorin für den Deutschen Radiopreis nominiert.Daniel Danger geht in 1LIVE seit über 10 Jahren immer wieder an seine Grenzen, ob als Ballermann-Sänger mit seinem Hit "Kleine Maus", beim Training als möglicher dritter Nationaltorwart für die WM - oder jetzt mit seinen 396 Herausforderungen im ganzen Sektor.Pressekontakt:WDR KommunikationKommunikation@wdr.deTel. 0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5815968