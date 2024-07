Die Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG (NIAG) hat die ersten Elektrobusse in ihre Flotte aufgenommen. Es handelt sich um Solobusse des Typs Ebusco 3.0. In den kommenden zwölf Monaten soll die E-Flotte auf ingesamt 43 Einheiten anwachsen. Die NIAG ist mit einem Busliniennetz von mehr als 2.200 Kilometern der größte Anbieter im öffentlichen Busverkehr am Niederrhein. Das Unternehmen mit 800 Mitarbeitern gehört (wie der ÖPNV-Betreiber Transdev) zur ...

