Im Vorfeld der IAA Transportation im Herbst hat MAN sein gesamtes Lkw-Antriebsportfolio vorgestellt. Dabei spielen die Elektro-Lkw eine zentrale Rolle - aber nur in Kombination mit einer Batterie. Bei dem Vorab-Event im österreichischen Saalfelden hat MAN zum ersten Mal Fahrzeuge mit allen Antriebsarten präsentiert, auf die die Traton-Tochter in Zukunft setzen will. Dazu gehören neben optimierten Dieselmotoren auch ein neuer Wasserstoff-Verbrenner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...