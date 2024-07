Die Tesla-Aktie hat nach der Veröffentlichung neuer Auslieferungszahlen deutlich an Wert gewonnen und zeigt einen klaren Aufwärtstrend. Trotz dieses positiven Signals hält Analyst Ryan Brinkman von JPMorgan an seiner vorsichtigen Einschätzung fest und sieht das Kursziel weiterhin deutlich niedriger. Die Bank of America ist deutlich optimistischer.Am Mittwoch legte die Tesla-Aktie um 6,5 Prozent zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...