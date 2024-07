NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Diageo auf "Neutral" belassen. Daten eines US-Branchenverbands belegten für den Mai eine rückläufige Absatzentwicklung für die Hersteller alkoholischer Getränke, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Diageo sei zwar wegen des breit aufgestellte Produktportfolios eine attraktive Anlage. Doch angesichts der anhaltenden Unsicherheit über eine Normalisierung des US-Marktes sowie des Margendrucks durch die Inflation bestünden weiterhin Gewinnrisiken./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2024 / 23:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2024 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002374006