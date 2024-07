Die meistgehandelten Produkte: Apple KI schlägt ein!

Am Donnerstag verzeichnet der DAX® nach einem positiven Mittwoch erneut leichte Gewinne. Wegen des US-amerikanischen Feiertags am 4. Juli blieben die US-Börsen geschlossen, was zu einem ruhigen Handelstag führen sollte. In Deutschland zeigte sich ein Rückgang der Neuaufträge in der Industrie im Mai um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat, was den fünften monatlichen Rückgang in Folge darstellt. Der Silberrausch der letzten Tage weckte heute weiteres Interesse der Anleger und US-Tech werte rückten wieder in den Mittelpunkt des Handelsgeschehens.