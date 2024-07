Das Wochenende naht und auch die Anzahl der Termine und Veröffentlichungen flacht etwas ab. Dennoch sollten Anleger ihren Fokus auf folgende Themen richten:Zum Ende der Woche laden Pfeiffer Vacuum und Hornbach zu ihren Hauptversammlungen ein. Wichtige Konjunkturdaten stehen an, darunter Zinsentscheidungen, Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze in Deutschland, Frankreich, Spanien sowie der gesamten Eurozone. In Frankreich erwartet uns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...