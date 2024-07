ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche nach einer Forschungsschlappe auf "Neutral" mit einem Kursziel von 238 Franken belassen. Analyst Matthew Weston verwies in einer ersten Reaktion am Donnerstag darauf, dass das neuartige Krebsmittel Tiragolumab in einer Kombinations-Studie die gesteckten Ziele bei Patienten mit einer bestimmten Lungenkrebsart verfehlt hat. Dies sei negativ, schrieb er. Andere laufenden Studien müssten nun neu ausgewertet werden./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2024 / 05:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2024 / 05:47 / GMT



ISIN: CH0012032048