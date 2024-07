Ende Juni sind gleich zwei Asteroiden relativ nah an der Erde vorbeigeflogen. Nasa-Wissenschaftler:innen erhoffen sich davon wichtige Erkenntnisse. So sieht die Gefahrenlage für unseren Planeten aus. 2024 MK und 2011 UL21: So heißen die zwei Asteroiden, die kürzlich relativ nah an der Erde vorbeigeflogen sind. "Es bestand keine Gefahr, dass eines der beiden erdnahen Objekte unseren Planeten treffen würde", teilte die Nasa in einer Pressemitteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...