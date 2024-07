Berlin - Der Bitcoin hat massiv an Wert verloren. Am späten Mittwochabend lag der Kurs der Digital-Anlage Bitcoin auf der Plattform Bitstamp noch über der Marke von 60'000 US-Dollar, um dann innerhalb von zwölf Stunden rund 5 Prozent abzustürzen. Am Donnerstagmittag erholte sich der Kurs leicht, lag aber immer noch unter der Schwelle von 58'000 Dollar. Analysten führten den Kurseinbruch vor allem auf eine Mitteilung des Insolvenzverwalters der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...