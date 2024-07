Kronberg im Taunus (ots) -Die Auszeichnung "Impact of Diversity 2024" wird heute an 16 Preisträger:innen verliehen, die sich in herausragender Weise bei den Themen Diversität und Inklusion verdient gemacht haben. Die Preisverleihung findet in Kronberg im Taunus auf dem Accenture Campus statt.Der Fußballverein Eintracht Frankfurt, vertreten von Vorstandssprecher Axel Hellmann, erhält den Ehrenpreis "Building Bridges" - Publizist und Talkmaster Michel Friedman hält die Laudatio. Der Verein steht seit vielen Jahren für eine klare Haltung gegen Rassismus und Antisemitismus, und ist somit wegweisend für andere Sportvereine und Fanclubs.Den Hauptpreis als "Most Influential Women" erhält die Datenexpertin und Publizistin Mina Saidze, Tochter politischer Aktivist:innen aus Afghanistan. Mit ihrer Organisation "Inclusive Tech" berät sie Tech-Unternehmen nicht nur zu den Themen Diversität und Inklusion, sondern insbesondere zu KI-Ethik.Den Preis als "Diversity Ambassador" erhält Carsten Knobel, Vorstandsvorsitzender von Henkel. Sein konzernweiter Aktionsplan zur Förderung von Vielfalt, Chancengerechtigkeit und einer wertschätzenden Unternehmenskultur hat großen Vorbildcharakter für die deutsche Wirtschaft.Ferda Ataman, Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung und Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes: "Diese wichtigen Auszeichnungen würdigen nicht nur die herausragenden Bemühungen einzelner Unternehmen. Sie setzen auch ein wichtiges Zeichen: Vielfalt zu fördern, lohnt sich. Und der Schutz vor Diskriminierung gehört dazu."Barbara Lutz, Initiatorin des Impact of Diversity: "Mit dem Preis Impact of Diversity möchten wir herausragende Personen und Initiativen auszeichnen, die die positive Wirkung von Diversität und Inklusion auf unsere Gesellschaft deutlich machen. Die gegenwärtigen Entwicklungen zeigen uns, dass es noch nie so wichtig war wie aktuell, den Wert und Impact von Diversität zu erklären und für viele Menschen zugänglich zu machen."Christina Raab, Geschäftsführerin von Accenture für Deutschland, Österreich und Schweiz: "Wir bei Accenture sind stolz darauf, die Impact of Diversity Awards bei uns auszurichten, eine Veranstaltung, die herausragende Initiativen und Personen würdigt, die sich für Diversität und Inklusion einsetzen. Diversität und Inklusion sind zentrale Werte für uns, und wir glauben fest daran, dass sie die Grundlage für Innovation und nachhaltigen Erfolg in Wirtschaft und Gesellschaft bilden. Es ist inspirierend zu sehen, wie viele Unternehmen und Menschen sich für diese wichtigen Themen engagieren, und wir freuen uns darauf, sie für ihren Einsatz auszuzeichnen."Über die mehr als 200 Einreichungen zur Auszeichnung wurde zunächst in einem Public Voting abgestimmt. Anschließend wählte eine 32köpfige Jury aus Wissenschaft, Wirtschaft, Verbänden und Initiativen die Preisträger:innen.Alle 16 Preisträger:innen des Jahres 2024 in den 16 Kategorien:Best DEI Project: anonyfy - Bias-Free RecruitingContribution to LGBTQIA+: Proudr / Das queere KarrienetzwerkDiversity Dad: Men@Work (Initiative von J&J)Gender Inclusion: Women@Freight - Sichtbarkeit & Inspiration durch authentische Mitarbeiterinnen-PorträtsInclusive Workplace: andererseits - Magazin für Behinderung und GesellschaftAge Inclusion: Silbernetz - einfach mal reden für Ältere mit EinsamkeitsgefühlenDiversity in Start-ups: Diversity als Basis für menschenzentrierte Führung - Deepskill GmbHBest Diversity Campaign: "Let's Change The Picture" - Palais F*luxx & Schauspielerin Gesine CukrowskiDiverse Middle-Sized Industry: FemPowerMentoringEthnicity & Social Inclusion: JOBLINGE e.V.University Award: Agnes-Mackensen-Programm der Technischen Universität MünchenWomen in MINT/STEM: FRIDA - Frauen in der digitalen ArbeitsweltAudience Award: Annette Kempf - MINT Role Model als Elektrotechnikingenieurin, Netzwerkerin, CEOMost Influential Woman: Mina SaidzeSonderauszeichnung Building Bridges: Eintracht FrankfurtDiversity Ambassador: Carsten Knobel - CEO HenkelÜber den Impact of Diverstity: Der Impact of Diversity Award + Think Tank ist eine Plattform, die Initiativen, Expert:innen, Vertreter:innen aus Politik und Wissenschaft sowie Entscheider:innen aus Unternehmen zusammenbringt. Das gemeinsame Ziel: die positive Wirkung von Diversität und Inklusion auf Unternehmen und Gesellschaft deutlich zu machen, das Thema in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Der Preis wurde im Jahr 2021 erstmals verliehen. Die Initiatoren Barbara Lutz unterstützt seit mehr als zehn Jahren Unternehmen und Organisation dabei, Transformationsprozesse voranzutreiben. www.impact-of-diversity.com