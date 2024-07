Duisburg (ots) -Die vierte Generation steigt in die Geschäftsführung des drittgrößten Reiseveranstalters aufDie schauinsland-reisen GmbH hat eine entscheidende Weiche zur Weiterentwicklung als familiengeführtes Unternehmen gestellt: Steffen Kassner (29) ist zum Geschäftsführer des drittgrößten deutschen Reiseveranstalters bestellt worden. Er übernimmt dort neben seinem Vater, CEO und Gesellschafter Gerald Kassner (60), im ersten Schritt die Verantwortung für die Ressorts Strategieentwicklung, IT und Digitalisierung."Dies ist eine wichtige Weichenstellung für unsere Firma und ein emotionaler Moment für mich als Vater", erklärt CEO Gerald Kassner. "Ich freue mich sehr, dass mit Steffen nun auch unsere vierte Generation bereit ist, Verantwortung für unser dynamisch wachsendes Unternehmen zu übernehmen. schauinsland-reisen hat in der Touristik immer eine besondere Rolle eingenommen: Wir kombinieren unsere mittelständische Prägung als familiengeführtes Unternehmen mit der Vertriebskraft und Produktvielfalt eines großen europäischen Players im Markt. Wir stehen für ein ganz klares Bekenntnis zum Reisebürovertrieb, sind aber auch online dort präsent, wo unsere Kunden uns erwarten. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Kunden, Mitarbeiter und Partnerunternehmen zu schätzen wissen, dass die vierte Generation die Familientradition fortführen, aber auch neue Wege zur Sicherung unserer Zukunftsfähigkeit einschlagen wird."Steffen Kassner: "Ich bin mir der großen Verantwortung bewusst, freue mich in der neuen Rolle aber auch sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern und Partnern in Deutschland und den Zielgebieten. Da ich unser Unternehmen von der Pike auf kennengelernt und alle Bereiche durchlaufen habe, traue ich mir zu, das bewährte Geschäftsmodell zusammen mit unserer Führungsmannschaft weiterzuentwickeln und gleichzeitig meine eigene Handschrift einzubringen."Steffen Kassner hat einen Master in Corporate Finance absolviert und im Rahmen von zwei Auslandssemestern Internationales Management in Sydney studiert. Neben studienbegleitenden Tätigkeiten im eigenen Unternehmen konnte er auch Erfahrungen in verschiedenen Touristik-Firmen und Start-Ups sammeln. Seit zwei Jahren ist Steffen Kassner in Vollzeit bei schauinsland-reisen beschäftigt.Neben dem Vorsitzenden der Geschäftsführung Gerald Kassner und Geschäftsführer Steffen Kassner besteht die erweiterte Geschäftsleitung von schauinsland-reisen aus Klaus Erdmann (Leiter Finanzen und Controlling), Markus Förster (Leiter Flug), Andreas Rüttgers (Leiter Produkt/Hoteleinkauf, Marketing und Kommunikation), Harald Rutert (Leiter Personal und Recht) und Detlef Schroer (Leiter Vertrieb und Reservierung sowie Geschäftsführer Alpha Reisebüropartner GmbH).Pressekontakt:Telefon: +49 203 99405-810E-Mail: presse@schauinsland-reisen.deOriginal-Content von: schauinsland-reisen gmbh, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107073/5816304