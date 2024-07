Bern - Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz bewegt sich nach wie vor auf einem sehr tiefem Niveau, auch wenn sich die Zahlen gegenüber dem Vorjahr etwas verschlechtert haben. Während im Dienstleistungssektor zum Teil noch händeringend nach Personal gesucht wird, ziehen in der Industrie Wolken auf. Schweizweit lag die Arbeitslosenquote im Juni, wie vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag gemeldet, bei 2,3 Prozent und bei etwas höheren ...

