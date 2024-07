Das Pfund Sterling (GBP) hat sich in dieser Woche im Vorfeld der heutigen Wahlen in Großbritannien gegenüber dem US-Dollar (USD) erholt, so die Devisenstrategen der MUFG. GBP/USD profitiert von schwachen US-Daten "Das Cable stieg am Mittwoch auf ein Hoch von 1,2777, nachdem es zu Wochenbeginn nicht unter die Unterstützung bei 1,2600 gefallen war. GBP/USD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...