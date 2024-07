Der US-Dollar (USD) fiel zum zweiten Mal in Folge, nachdem der ISM-Dienstleistungsindex in den Kontraktionsbereich rutschte. Auch die Auftragseingänge und die Beschäftigung fielen überraschend in den Kontraktionsbereich (unter 50), so die OCBC-Analysten Frances Cheung und Christopher Wong. Aufwärtsmomentum lässt auf Tages-Chart nach "Im Einklang mit ...

