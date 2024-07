ROUNDUP: Deutsche Industrie erleidet fünften Auftragsrückgang in Folge

WIESBADEN/BERLIN - Die konjunkturelle Schwäche der deutschen Industrie setzt sich fort: Im Mai erhielt die Branche erneut weniger Aufträge, wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamts vom Donnerstag hervorgeht. Gegenüber dem Vormonat lag der Auftragseingang demnach 1,6 Prozent niedriger.

LONDON - Großbritannien steuert auf einen Regierungswechsel zu: Premierminister Rishi Sunak und seiner Konservativen Partei droht bei der Parlamentswahl eine historische Niederlage. Meinungsforscher erwarten, dass die sozialdemokratische Labour-Partei von Keir Starmer einen deutlichen Sieg einfährt. Damit würde der 61-Jährige als Nachfolger von Sunak in die Downing Street einziehen.

FRANKFURT/WIESBADEN - Das Bundesland Hessen nominiert Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der staatlichen Förderbank KfW, für den Vorstand der Bundesbank. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus hessischen Regierungskreisen. Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sei es bei dieser Top-Personalie wichtig, eine politisch unabhängige, fachlich versierte Frau zu finden, die den Bundesbank-Vorstand mit ihrer Kompetenz und nationalen wie internationalen Erfahrung bereichere, hieß es.

LONDON - Das Vereinigte Königreich wählt ein neues Parlament. Premierminister Rishi Sunak und seiner Konservativen Partei droht eine historische Niederlage. Meinungsforscher erwarten, dass die sozialdemokratische Labour-Partei von Keir Starmer einen haushohen Sieg einfährt. Damit würde der 61-Jährige als Nachfolger von Sunak in die Downing Street einziehen. Mit Schließung der Wahllokale um 23.00 Uhr (MESZ) wird eine Prognose erwartet.

BRÜSSEL - Die EU führt an diesem Freitag vorläufige Strafzölle auf den Import von Elektroautos aus China ein. Das geht aus dem EU-Amtsblatt hervor. Die Strafzölle treffen unter anderem das Unternehmen BYD, das derzeit im großen Stil die Fußball-Europameisterschaft sponsert.

FRANKFURT - Der Weltwirtschaft sollte laut HQ Trust bis 2025 eine insgesamt sanfte Landung gelingen. "In den USA dürfte der konjunkturelle Schwung leicht nachlassen, aber der Euroraum erholt sich aktuell und China liegt in etwa im Plan", sagte Michael Heise, der Chefökonom des Vermögensverwalters, am Donnerstag anlässlich eines Kapitalmarktausblicks in Frankfurt.

ASTANA - Kremlchef Wladimir Putin hat vor mehreren Staatschefs die Bereitschaft Russlands zu Friedensverhandlungen in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine betont. Beim Gipfel der für Sicherheitsfragen gegründeten Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) sagte Putin, dass Russland stets für eine politisch-diplomatische Lösung des Konflikts eingetreten sei. Moskau, das seit mehr als zwei Jahren einen zerstörerischen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, habe zuletzt auch Vorschläge für ein Ende der Kampfhandlungen gemacht, sagte Putin in Astana, der Hauptstadt der zentralasiatischen Republik Kasachstan. Moskau besteht darauf, dass die Ukraine auf besetzte Gebiete verzichtet, Kiew lehnt das ab.

