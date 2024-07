FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag seine jüngste Erholung gebremst fortgesetzt. Der deutsche Leitindex stieg um 0,41 Prozent auf 18.450,48 Punkte, nachdem er zur Wochenmitte um rund 1,2 Prozent nach oben geklettert war. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann am Ende 0,56 Prozent auf 25.538,57 Punkte. Wegen eines Feiertags findet an diesem Donnerstag in New York kein Handel statt, was an der deutschen Börse zu geringeren Umsätzen führte.

Noch stützten Zinssenkungshoffnungen den Aktienmarkt und Rekorde der US-Börsen trieben den Dax vor sich her, merkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets an. "Es dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein, wann das Pendel wieder in die andere Richtung ausschlägt und Anleger die konjunkturellen Risiken bis hin zur Angst vor einer Rezession über den Faktor Geldpolitik stellen", fuhr der Experte fort.

Unterdessen zeigten sich die Vertreter der US-Notenbank Fed uneins über die Zahl der möglichen Zinssenkungen im laufenden Jahr. Vier Mitglieder erwarten keine entsprechenden Maßnahmen, wie aus dem am Mittwochabend veröffentlichten Protokoll der letzten Fed-Sitzung hervorgeht. Doppelt so viele hingegen rechnen mit zwei Senkungen. Der Mittelwert der Erwartungen liegt bei eins. Für das kommende Jahr rechnen die Fed-Offiziellen im Schnitt mit vier Senkungen. Das ist mehr als zuvor geschätzt./la/he

DE0008469008, DE0008467416