Wie Solitär gehörte Minesweeper zur Grundausstattung eines jeden Windows-95-PCs. Unser Autor hat es oft gespielt, aber nie so richtig verstanden. Das ändert sich erst jetzt. Dank einer Netflix-App. Ich erinnere mich noch an unseren ersten Computer zu Hause. Es war ein All-in-One-PC von Compaq. Monitor und Rechner bildeten also eine Einheit. Die Ausstattung: Intel-CPU mit 66 Megahertz, 16 Megabyte Arbeitsspeicher und eine Festplatte mit 600 Megabyte. ...

