Köln (ots) -+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichenARD-DeutschlandTREND: Union bleibt in der Sonntagsfrage deutlich vorn - Bündnis Sahra Wagenknecht klettert auf 8 ProzentWenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 14 Prozent (-1 im Vgl. zu Ende Mai). Die Union bleibt stabil bei 31 Prozent und wäre damit aktuell klar stärkste Kraft. Die Grünen würden sich leicht verschlechtern auf 13 Prozent (-1). Die FDP läge mit aktuell 5 Prozent (+1) oberhalb der Mandatsschwelle. Die AfD büßt gegenüber dem Vormonat einen Punkt ein und kommt derzeit auf 17 Prozent. Die Linke bleibt bei 3 Prozent und damit unterhalb der Mandatsschwelle. Das Bündnis Sahra Wagenknecht verbessert sich um 3 Punkte und landet aktuell bei 8 Prozent. Auf alle anderen Parteien entfallen derzeit 9 Prozent. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.294 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.Rund ein halbes Jahr nach Gründung der Partei fänden es 38 Prozent der Deutschen gut, wenn das Bündnis Sahra Wagenknecht künftig an Landesregierungen beteiligt wäre; 46 Prozent fänden das nicht gut. In den ostdeutschen Bundesländern, wo im September drei Landtagswahlen anstehen, wird eine künftige Beteiligung des BSW an Landesregierungen sogar mehrheitlich unterstützt (55 Prozent); 29 Prozent fänden eine solche Beteiligung nicht gut.Bundesweit teilt mehr als die Hälfte der Deutschen (57 Prozent) die Ansicht, das BSW habe außer Sahra Wagenknecht wenig zu bieten. Ebenfalls eine Mehrheit (53 Prozent) sieht es indes positiv, dass sich das BSW gleichzeitig für mehr Soziales und weniger Zuwanderung einsetzt (+6 im Vgl. zu Juni 2024). 36 Prozent finden es gut, dass sich das BSW gegen weitere Waffenlieferungen für die Ukraine einsetzt (+5). Knapp jeder Dritte (31 Prozent) unterstützt es, dass das BSW für ein besseres Verhältnis mit Russland eintritt (+1). Auch in diesen Fragen wird das BSW in den ostdeutschen Bundesländern überdurchschnittlich positiv bewertet.Die aktuellen Waffenlieferungen an die Ukraine halten knapp vier von zehn Deutschen (38 Prozent) für angemessen (+3 im Vgl. Zu Januar 2024). Für 36 Prozent der Bürgerinnen und Bürger gehen sie zu weit (+/-0). Jeder Fünfte (19 Prozent) ist der Meinung, Deutschland müsste die Ukraine stärker mit Waffen unterstützen (-2). Im Osten wird die militärische Unterstützung der Ukraine vergleichsweise kritisch gesehen: Hier sagt jeder Zweite (50 Prozent), die Waffenlieferungen an die Ukraine gehen zu weit.Die Zufriedenheit mit der Bundesregierung bewegt sich weiterhin auf niedrigem Niveau und hat gegenüber dem Vormonat leicht abgenommen. Jeder Fünfte (19 Prozent) ist mit der Arbeit der Ampel-Koalition sehr zufrieden bzw. zufrieden (-4 im Vgl. zu Ende Mai). Vier von fünf Deutschen (79 Prozent) sind weniger bzw. gar nicht zufrieden (+5). Neben Anhängern von AfD (100 Prozent), BSW (96 Prozent) und Union (89 Prozent) sind auch die Anhänger der Regierungspartei FDP mit großer Mehrheit (83 Prozent) unzufrieden mit der Koalitionsarbeit.Ein mehrheitlich positives Bild haben die Deutschen im Kabinett einzig von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius: 53 Prozent sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden bzw. zufrieden (-4 im Vgl. Zu Ende Mai). Mit dem Unions-Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz ist jeder Dritte (32 Prozent) zufrieden (+3); 57 Prozent sind mit seiner Arbeit unzufrieden. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kommt derzeit auf 29 Prozent Zufriedenheit (-1); sechs von zehn Deutschen (61 Prozent) sind mit seiner Arbeit unzufrieden. 28 Prozent der Deutschen stellen der BSW-Vorsitzenden Sahra Wagenknecht ein positives Zeugnis aus (+1); 57 Prozent sind mit ihr unzufrieden. Mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) ist jeder vierte Deutsche (24 Prozent) zufrieden (+1); zwei Drittel (67 Prozent) sind mit ihm unzufrieden. Mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist derzeit jeder Fünfte (21 Prozent) sehr zufrieden bzw. zufrieden (-3); mehr als drei von vier Deutschen (77 Prozent) sind mit ihm unzufrieden. Von den beiden soeben wiedergewählten AfD-Bundesvorsitzenden bewerten die Wahlberechtigten Alice Weidel besser als ihren Co-Bundessprecher Tino Chrupalla. Weidel verbessert sich auf einen Zufriedenheitswert von 20 Prozent (+3); 62 Prozent sind mit ihr unzufrieden. Mit Chrupalla sind derzeit 12 Prozent zufrieden (+/-0 im Vgl. zu März) und 58 Prozent unzufrieden. Während Alice Weidel 82 Prozent der Deutschen bekannt ist, gilt das bei Tino Chrupalla nur für 70 Prozent der Deutschen.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland- Fallzahl: 1.294 Befragte- Erhebungszeitraum: 1.-3. Juli 2024- Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung- Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:- Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?- Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Bundesregierung?- Sind Sie mit der politischen Arbeit von ... sehr zufrieden, zufrieden, weniger zufrieden, gar nicht zufrieden oder kennen Sie ihn bzw. sie nicht?- Geben Sie bitte zu den folgenden Aussagen zum Bündnis Sahra Wagenknecht an, ob Sie diesen eher zustimmen oder eher nicht zustimmen.1. Ich finde gut, dass sich das BSW gleichzeitig für mehr Soziales und weniger Zuwanderung einsetzt.2. Ich finde gut, dass sich das BSW gegen weitere Waffenlieferungen für die Ukraine einsetzt.3. Außer Sahra Wagenknecht hat das BSW wenig zu bieten.4. Ich finde gut, dass das BSW für ein besseres Verhältnis mit Russland eintritt.- Fänden Sie eine Beteiligung des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) an künftigen Landesregierungen gut oder nicht gut?- Deutschland unterstützt die Ukraine seit dem russischen Einmarsch. Ist die Unterstützung der Ukraine mit Waffen durch Deutschland aus Ihrer Sicht angemessen, geht sie zu weit oder nicht weit genug?Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5816438