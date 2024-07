The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.07.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.07.2024



ISIN Name

CA0926381058 BLACKWOLF COPPER AND GOLD

FI4000577200 CAVERION OYJ. COMP.RED.

IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GR. EO-,001