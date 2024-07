Diese 3 Coins verzeichnen zunehmendes Interesse und könnten explodieren

Wir haben den Markt der Kryptowährungen nach den besten neuen Coins abgesucht und dabei drei identifiziert, welche in letzter Zeit wachsendes Interesse verzeichnet haben. Lesen Sie nun den folgenden Beitrag, um möglichst früh von den nächsten vielversprechenden Kandidaten für Kursexplosionen zu erfahren.

Shiba Shootout: Meme-Coin mit GameFi, SocialFi und mehr

Shiba Shootout bietet ein ganzes Ökosystem für Meme-Coin-Enthusiasten und Shiba-Inu-Liebhaber im Wild-West-Stil. Es vereint Kreativität, Witz und Nutzen in einem Projekt, wobei es sich um mehr als einen weiteren sinnlosen Meme-Token handelt. Stattdessen kann es auch für eine natürliche Nachfrage nach der nativen Kryptowährung sorgen, was sich förderlich auf den Kurs auswirkt.

Zu Beginn will es Campfire Stories bieten, bei dem es sich um eine Art SocialFi handelt. Genau genommen ist es ein Storytelling-Format, in welchem die Community-Mitglieder ihre Geschichten über Kryptowährungen und Meme-Coins austauschen können. Die interessantesten Beiträge können auf diese Weise Kryptowährungen verdienen.

Ebenso positioniert sich Shiba Shootout im GameFi-Sektor, wofür unterschiedlichste Angebote geplant sind. So gibt es epische Schießereien, Schatzsuchen, Kartenspiele und mehr. Mittels Play-to-Earn können die Spieler Belohnungen in Form von Kryptowährungen und anderen digitalen Assets gewinnen.

Innovativ sind auch die verschiedenen und thematisch passenden Staking-Verfahren. Eines von ihnen heißt Spar-Satteltaschen, bei denen Anleger durch die Verlängerung der Sperrzeit eine höhere Rendite erhalten. Beim Kaktus-Staking steigt hingegen mit dem Anlagezeitraum die Höhe der Belohnungen.

Schon jetzt hat Shiba Shootout eine Genehmigung für Google Play und den Apple App Store erhalten. Zudem soll die App bereits in Kürze erscheinen und erste Funktionen unterstützen. Nach den Campfire Stories für den Community-Aufbau ist auch schon das erste Minispiel geplant.

Ebenso beinhaltet Shiba Shootout eine soziale Komponente, da es Spenden an wohltätige Organisationen vollzieht. Zudem soll das Projekt dezentral organisiert werden, was den Community-Mitgliedern Abstimmungsrechte gewährt. Somit kann sich Shiba Shootout leichter nach den Bedürfnissen der Gemeinschaft ausrichten und langfristig erfolgreich sein.

Shiba Shootout hat schon Coins für 520.904 USD verkauft. Aktuell sind sie noch für 0,0195 USD erhältlich. Jedoch wurde schon die Hälfte der Vorverkaufsphase erreicht, sodass vermutlich bald die nächste Erhöhung stattfindet. Für höchste Buchgewinne durch Preiserhöhungen und 2.101 % beim Staking ist schnelles Handeln gefragt.

Pepe Unchained: Innovative Meme-Coin-Skalierungslösung

Einige der beliebtesten Layer-1-Blockchains wie Ethereum und Solana wurden von dem Erfolg der Meme-Coins enorm belastet. Somit kam es bei Ethereum beispielsweise zu sehr hohen Gasgebühren und einer enormen Verlangsamung der Transaktionsgeschwindigkeit. Bei Solana wurden hingegen Transaktionsabbrüche von bis zu 75 % erlitten.

All dies beeinträchtigt jedoch die Nutzerfahrungen massiv, was nun die neue Meme-Coin-Skalierungslösung Pepe Unchained verhindern soll. Denn sie will den populären Frosch von den Nachteilen seiner Layer-1 erlösen und sein volles Potenzial entfalten. Aufgrund der positiven Eigenschaften für Meme-Coins könnte sich auch andere Projekte auf ihm ansiedeln.

Weiter noch gibt es Gerüchte und erste Hinweise auf einen Meme-Coin-Launch-Service sowie Handelsfunktionen. Mithilfe eines sicheren, fairen, transparenten, einfachen, schnellen und günstigen Meme-Token-Ökosystem könnten die Probleme wie Auszahlungssperren, Rugpulls und Co verhindert werden, was auf ein großes Interesse aller Marktteilnehmer stoßen dürfte.

Meme-Coins haben in diesem Jahr eine Goldrauschstimmung ausgelöst, da sie nicht wenige Investoren teilweise in nur Minuten mit verhältnismäßig geringen Investments zu Millionären gemacht haben. Somit haben sie in diesem Jahr Dominanz beim DEX-Handelsvolumen sowie eine nicht unerheblichen Marktkapitalisierung von 41,20 Mrd. USD erzielt.

Solana hat in der letzten Zeit unter den führenden Kryptowährungen mitunter die höchsten Kursgewinne verzeichnet, da das Ökosystem besonders viele Meme-Coins anziehen konnte. Ähnlich florieren könnte auch Pepe Unchained, das sich im Gegensatz zu GameFi-Layer-2s wie Gala Games auf den Bereich der Meme-Coins spezialisiert hat.

Schon im Vorverkauf hat $PEPU ein großes Interesse verzeichnet und innerhalb der ersten Woche 1,2 Mio. USD erzielt. Zwei Tage später kamen bereits weitere 660.000 USD hinzu. Mittlerweile steht er bei 2,3 Mio. USD, sodass Interessierten langsam die Zeit für den Vorverkauf davonrennt.

In der aktuellen Phase werden die Coins für 0,0082596 USD angeboten, jedoch endet sie schon in 28 Stunden. Für höhere Buchgewinne durch Preiserhöhungen und die aktuelle Staking-Rendite von noch 829 % pro Jahr sollten sich Investoren beeilen. Denn schon jetzt schlägt Pepe Unchained große Wellen.

99Bitcoins: Tokenisierung der Bildung und Learn-to-Earn

Wollen Sie die Dynamiken des Kryptomarktes besser verstehen, um weniger Verluste zu erleiden und höhere Gewinne zu erzielen? Dann sollten Sie die innovative Bildungsplattform 99Bitcoins in Betracht ziehen, welche insbesondere aufgrund der zunehmenden Adaption des Web3 und den steigenden Kursen von einer wachsenden Nutzeranzahl profitiert.

Die Wurzeln des Projekts reichen bis auf das Jahr 2013 zurück und erst jetzt wird die erste Kryptowährung auf Bitcoin eingeführt sowie eine Tokenisierung der Bildung durchgeführt. In diesem Zusammenhang soll unter anderem ein Learn-to-Earn-Verfahren geboten werden, bei welchem die Teilnehmer Kryptowährungen als Belohnungen verdienen.

Ebenso nutzt es die Gamifizierung, um das Lernen besonders motivierend, fesselnd und effizient zu gestalten. In diesem Zusammenhang sind unter anderem personalisierte Lernerfahrungen, sofortige Feedbacks, motivierende Ranglisten und vieles mehr möglich. Abgedeckten werden verschiedene Lernkonzepte und diverse Themenbereiche.

Eine besonders große Chance erhält es, da es nicht nur eigene Inhalte anbieten will. Stattdessen sollen auch andere Kursanbieter ihre Lernangebote über die Bildungsplattform offerieren können, um sich auf diese Weise $99BTC-Coins zu verdienen. Auf diese Weise kann 99Bitcoins schneller und günstiger sein Angebot diversifizieren, was die Risiken besser streut und Chancen potenziert.

Das Projekt soll als BRC-20-Token auf der Blockchain von Bitcoin herausgegeben werden. Ebenso gibt es in dem revolutionären Sektor der Tokenisierung der Bildung bisher erst eine sehr geringe Konkurrenz. Zusammen mit dem Entwicklungsvorsprung und Krypto-Experten wie Jacob Crypto Bury könnte es sich besonders gut entwickeln.

Aufgrund seiner Erfolgshistorie von 11 Jahren, mit der großen Nutzerbasis von 709.000 Abonnenten und mehr als 2,84 Mio. Kursteilnehmern konnte der Vorverkauf von 99Bitcoins bereits 2,36 Mio. USD erzielen. Nur noch für rund vier Tage können die Coins für 0,00112 USD erworben werden. Zudem zahlt es den Stakern ein passives Einkommen in Höhe von 713 %.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.