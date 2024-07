Berlin (ots) -Am 24. Juli beginnt in Aachen der Prozess gegen vier Syrer, denen bandenmäßiger Handel mit der Droge Captagon "in nicht geringer Menge" vorgeworfen wird. Das Landgericht Aachen teilte dem Recherchenetzwerk von BR, MDR, RBB, SWR, Frankfurter Allgemeine Zeitung und Mediengruppe Bayern mit, dass insgesamt drei Fälle angeklagt werden. Aktuell seien Prozesstermine bis Mitte November geplant.Die Staatsanwaltschaft Aachen wirft den Männern vor, sich zwischen Oktober 2021 und Oktober 2023 mindestens 480 Kilogramm Captagon-Tabletten beschafft zu haben, um damit Handel zu treiben. Den größten Teil des illegalen Aufputschmittels beschlagnahmten die Ermittler, bevor die mutmaßlichen Täter die Ware ins Ausland verschicken konnten. Der geschätzte Straßenverkaufswert im bislang größten Fall von Captagon-Schmuggel auf deutschem Boden liegt bei rund 60 Millionen Euro.Die vier Angeklagten, die sich aktuell in Untersuchungshaft befinden, haben laut Anklage versucht, die Captagon-Tabletten nach Saudi-Arabien, Katar, Bahrain sowie Australien zu schmuggeln, teilte die Pressestelle des Landgerichts Aachen auf eine gemeinsame Anfrage von BR, MDR, RBB, SWR, der F.A.Z. und der Mediengruppe Bayern mit. Woher die Drogen stammen, sei unklar.Die Tabletten sollen als legale Exportware deklariert und in sogenannten Tarnwaren versteckt worden sein. Beamte des Zollfahndungsamts Essen hatten Ende 2022 mit den Ermittlungen begonnen. Ausgangspunkt war die Kontrolle mehrerer Pakete mit Bremszylindern am Flughafen Köln/Bonn. Da diese nicht durchleuchtet werden konnten, schraubten die Kontrolleure sie auf und fanden mehr als zehn Kilogramm Captagon. Bei ihren Ermittlungen stießen die Zollfahnder auch auf Captagon-Tabletten, die in Duftkerzen, Luftreinigern und einem Kamin versteckt waren.Die Ermittlungen führten zu den 33 bis 46 Jahre alten Syrern, die mehrere Lagerräume im Raum Aachen angemietet hatten. Dort sollen die Captagon-Tabletten aufbewahrt und umverpackt worden sein. Beim Zugriff Anfang Oktober 2023 entdeckten Einsatzkräfte versandfertige Ware, die in Sandsäcken versteckt war.Recherchen des ARD-Netzwerks mit der F.A.Z. und der Mediengruppe Bayern zeigen, dass internationale Drogenschmuggler Deutschland offenbar mehr und mehr als Transitland nutzen. So soll die Wahrscheinlichkeit von Kontrollen in den Zielländern minimiert werden, da Waren aus Deutschland weniger verdächtig erscheinen, sagen Experten. Seit 2021 wurden in Deutschland Tabletten und Chemikalien zur Herstellung von Captagon im Straßenwert von einer halben Milliarde Euro sichergestellt.Captagon besteht hauptsächlich aus Amphetamin, unterdrückt Müdigkeit und Ängste, wirkt aufputschend und macht hochgradig abhängig. Es wird vor allem in Syrien und im Libanon in illegalen Produktionsstätten hergestellt und überwiegend in den arabischen Raum geschmuggelt. Das syrische Regime steht im Verdacht, an diesem milliardenschweren Geschäft beteiligt zu sein. In vielen Fällen erreicht die Ware Europa auf dem Land- oder Seeweg, wo die Täter die Drogen in "Tarnwaren" neu verpacken und dann per Schiff oder Flugzeug weiterschicken.Zuletzt geriet die Droge weltweit in die Schlagzeilen, nachdem israelische Medien berichtet hatten, einige der Hamas-Terroristen hätten bei ihrem Angriff am 7. Oktober Captagon-Tabletten bei sich gehabt.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)rbb24 RechercheMasurenallee 8-1414057 BerlinTelefon: +49 30 97993 30350Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5816377