LONDON (dpa-AFX) - Der britische Verteidigungsminister Grant Shapps verliert seinen Sitz im Parlament in London. Der konservative Politiker unterlag bei der Parlamentswahl in seinem ostenglischen Wahlkreis Welwyn Hatfield, den er seit 2005 gehalten hatte, seinem Konkurrenten Andrew Lewin von der sozialdemokratischen Labour-Partei. Shapps diente unter mehreren Premierministern in verschiedenen Ämtern. Auch Justizminister Alex Chalk erlitt eine Schlappe.

Die Konservative Partei von Premierminister Rishi Sunak steuert auf eine historische Niederlage zu und könnte am Ende mit weniger Mandaten denn je dastehen. Es wird erwartet, dass weitere Regierungsmitglieder ihre Wahlkreise verlieren. Gefährdet waren unter anderem Finanzminister Jeremy Hunt sowie Penny Mordaunt. Die Ministerin für Parlamentsfragen gilt als mögliche Nachfolgerin von Sunak - falls sie ihren Sitz behauptet.

Shapps rief seine Partei zur Einheit auf. "Für mich ist klar, dass Labour die Wahl heute Abend nicht gewonnen hat, sondern dass die Tories sie verloren haben." Seine Partei habe eine endlose Seifenoper aufgeführt. "Wir haben eine grundlegende Regel der Politik vergessen. Die Leute wählen keine gespaltenen Parteien."/bvi/DP/zb