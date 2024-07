TULUM (dpa-AFX) - Der gefährliche Hurrikan "Beryl" ist kurz vor Mexiko. Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 175 Kilometern pro Stunde ist der atlantische Wirbelsturm nur noch wenige Hundert Kilometer von der Halbinsel Yucatán im Osten des Landes entfernt. In der Region mit den viel besuchten Badeorten Cancún und Tulum halten sich nach offiziellen Zahlen mehr als 340.000 Urlauber auf. Für die am stärksten gefährdeten Gebiete gilt die höchste Warnstufe, wie die örtlichen Behörden mitteilten.

Das Sturmzentrum wird den Vorhersagen zufolge in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) in der Nähe von Tulum auf die Küste treffen. Die Gouverneurin des Bundesstaates Quintana Roo, Mara Lezama, rief die Bevölkerung und die Touristen auf, sich in Sicherheit zu bringen. Das US-Hurrikanzentrum NHC warnt vor zerstörerischen Winden, gefährlichen Sturmfluten und hohen Wellen./DP/zb