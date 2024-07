Die Zahlen zeigen, dass die Apfelbestände in der Europäischen Union (EU) im Vergleich zu 2023 um 7 % auf 715.578 Tonnen zunahmen, während die Birnenbestände um 31,1 % auf 71.273 Tonnen gestiegen sind, so berichtet Agraria.pe basierend auf Daten, die von der World Apple and Pear Association (WAPA) veröffentlicht wurden. Sie veröffentlichte die Zahlen zu den Apfel- und...

Den vollständigen Artikel lesen ...