In Tocantins, Brasilien, kam die Wassermelonenernte in der zweiten Junihälfte in Gang. Laut Angaben der von Hortifrúti/Cepea befragten Erzeuger hat sich die Versorgung mit Graúdas verbessert, da der Temperaturanstieg die Entwicklung begünstigt und die Qualität der Wassermelonen aus Tocantins gut ist. Die bisher geernteten Früchte sind jedoch hauptsächlich...

Den vollständigen Artikel lesen ...