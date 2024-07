Berlin (ots) -Rund 900 Einreichungen. Eine intensive Jurysitzung. Und fast 1 Million Votes der Hörer:innen beim Publikumsvoting. Das Ergebnis: Die Gewinner:innen des Deutschen Podcast Preises 2024 in insgesamt elf Kategorien stehen fest. Ab 20:45 Uhr verkündete am Donnerstagabend in Berlin das Moderatorinnen-Duo Aminata Belli und Lena Cassel die Gewinner:innen inklusive der Begründung der Jury. Bei der feierlichen Award-Verleihung im Prince Charles feierten rund 250 geladene Gäste die erfolgreichen Podcaster:innen live vor Ort.In Berlin wurden am Donnerstagabend die Gewinner:innen des Deutschen Podcast Preis 2024 verkündet. In sechs Kategorien wurden die Besten der Besten durch ein Juryverfahren ermittelt und in den fünf weiteren Kategorien des Publikumspreises hatten die Hörer:innen die Möglichkeit, per Online-Voting für ihren Favoriten abzustimmen.Mit rund 250 geladenen Gästen wurden die Gewinner:innern auf der Bühne des Prince Charles ausgezeichnet und gefeiert. Moderiert wurde die Preisverleihung von Aminata Belli und Lena Cassel. In den Jurykategorien wurden von ausgewählten Juror:innen zum ersten Mal eine Laudatio für die Erstplatzierten vorgetragen.Live-Stream direkt aufs Handy, Tablet oder ComputerAlle Podcast Fans hatten die Möglichkeit dabei zu sein - live via Instagram führte Social Media Host Martin Tietjen durch den Abend: tausende Fans fieberten an ihren Smartphones, PCs und Tablets mit und drückten ihren Favorit:innen bis zum Schluss die Daumen."Wie immer ist es ein großes Fest, gemeinsam die Podcasterinnen und Podcaster des Jahres auszuzeichnen. Die Podcastszene ist bunt und das sehen wir auch dieses Jahr wieder. Und zwar bei allen eingereichten Podcasts als auch bei den diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträgern. Glückwunsch und Danke an alle, die diesen Preis zum Podcast-Event des Jahres machen.", sagt Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale und Veranstalterin des Deutschen Podcast Preises.Und hier sind sie, die Gewinner:innen in insgesamt 11 Kategorien ...BESTES GESPRÄCHTelephobia - Dieser eine AnrufPUBLIKUMSPREIS BESTER RATGEBERDer Kids.Doc - Mehr Gesundheit für dein KindBESTES SKRIPTTeurer WohnenPUBLIKUMSPREIS BESTE INFORMATIONLage der NationBESTE INNOVATIONBillion Dollar Apes - Kunst, Gier, NFTsPUBLIKUMSPREIS BESTE SPANNUNGMORD AUF EXBESTE AUDIO-PRODUKTIONScambit: Schach, Hype und MillionenPUBLIKUMSPREIS BESTE:R NEWCOMER:INCopa TSBESTE JOURNALISTISCHE LEISTUNGBoys ClubPUBLIKUMSPREIS BESTE UNTERHALTUNGDie Pochers! Frisch recyceltBESTER INDEPENDENT PODCASTWild & FremdIn einem zweistufigen Jury-Verfahren hat die kompetente Jury, die mit Expert:innen aus der Audio-Branche besetzt ist, alle eingereichten Podcasts in den sechs Jury-Kategorien bewertet.Der Jury-Prozess erfolgte wieder in zwei Phasen: Nominierung und Prämierung.Beim Publikumspreis hatten die Hörer:innen auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, online in fünf Subkategorien für ihre Lieblingspodcasts abzustimmen.Die Trophäen des Deutschen Podcast Preises 2024Die Künstler:innen von faktura (www.faktura-berlin.de), einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen aus Berlin, haben auch dieses Jahr wieder eine individuelle Trophäe für die Gewinner:innen entworfen und umgesetzt. Im Sinne der Podcastszene sind sie ein lebendiges Symbol für Nachhaltigkeit, Kreativität & soziale Verantwortung.Redaktioneller Hinweis: Honorarfreie Pressefotos zum Download finden Sie unter: bit.ly/DPP2024_PressefotosÜber den Deutschen Podcast PreisEs ist eine starke Allianz aus relevanten Firmen der Branche, die sich hier zusammengetan hat. Zum Kreis der Allianz gehören der Gattungsverband Radiozentrale, die ARD Audiothek, der Musik- und Podcast-Streamingdienst Amazon Music, Axel Springer, Deutschlandfunk und RTL+. Partner des Deutschen Podcast Preises sind in diesem Jahr ipalat® Die Halspastille und Podimo. Als Unterstützer mit Produkt- und Dienstleistungen ist Ticketmaster dabei.Direkte Downloads finden Sie auf der Website unter: www.deutscher-podcastpreis.dePressekontakt:FREIBEUTER | PR & Social MediaChristian FischlerSchulterblatt 5820357 HamburgTel: +49 40 22 82 10 040Mail: cf@freibeuter.deOriginal-Content von: Deutscher Podcast Preis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154334/5816543