DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Beschäftigungszuwachs am US-Arbeitsmarkt dürfte sich im Juni verlangsamt haben. Ökonomen erwarten ein Stellenwachstum von 200.000 (Vormonat: 272.000) und eine stabile Arbeitslosenquote von 4,0 Prozent. Für die Stundenlöhne wird ein Zuwachs um 0,3 (0,4) Prozent im Monats- und 3,9 (4,1) im Jahresvergleich vorhergesagt. Dass die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung den höchsten Stand seit November 2021 erreichte, ist ein weiteres Anzeichen dafür, dass sich der US-Arbeitsmarkt abkühlt. Andererseits hat er sich angesichts hoher Zinsen und gestiegener Inflation als unerwartet widerstandsfähig erwiesen. Das ließ auch Sorgen wegen des hartnäckigen Inflationsdrucks aufkommen lassen. Die US-Notenbank beobachtet neben der Inflation auch den Arbeitsmarkt sehr genau, und jede positive Überraschung in den nächsten Monaten könnte die von vielen Experten für September erwartete Zinssenkung gefährden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine wichtigen Termine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten Juni Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +200.000 gg Vm zuvor: +272.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,0% zuvor: 4,0% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+4,1% gg Vj

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.594,25 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 20.423,50 +0,1% Nikkei-225 40.827,03 -0,2% Hang-Seng-Index 17.859,66 -0,9% Kospi 2.854,17 +1,0% Schanghai-Composite 2.931,09 -0,9% S&P/ASX 200 7.818,00 -0,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Bis auf den positiven Ausreißer Südkorea präsentieren sich die Börsen mit Abschlägen. Händler sprechen nach den diversen Allzeithochs bei Indizes, aber zum Teil auch bei Einzelwerten am Vortag von einer ausgeprägten Neigung für Gewinnmitnahmen. Diese werde verstärkt durch Zurückhaltung vor dem im Tagesverlauf anstehenden US-Arbeitsmarktbericht, der in der Zinsdebatte neue Impulse setzen könnte. Das Schlusslicht stellen erneut die chinesischen Handelsplätze. In China wird auch auf die wieder steigenden Spannungen zwischen der Volksrepublik und Taiwan verwiesen. Einige Beobachter verweisen zudem auf die seit dem Berichtstag geltenden EU-Zölle auf Importe von E-Autos aus China. In Tokio markierte der Nikkei-225 nach dem Topix am Vortag ein Rekordhoch. Doch unmittelbar danach setzen Gewinnmitnahmen ein. Der Yen erholt sich den zweiten Tag in Folge und liefert somit auch keine unmittelbaren Kaufargumente für Aktien. In China belasten u.a. Automobilwerte. In Südkorea sorgt Samsung Electronics für gute Stimmung - befeuert vom Schwergewicht Samsung Electronics (+2,1%). Der Elektronikriese wartet mit einem Gewinnsprung im zweiten Quartal auf. Der Kurs des Chipwettbewerbers SK Hynix legt um 2,2 Prozent zu.

WALL STREET (Mittwoch, 3. Juli)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 39.308,00 -0,1% -23,85 +4,3% S&P-500 5.537,02 +0,5% 28,01 +16,1% Nasdaq-Comp. 18.188,30 +0,9% 159,54 +21,2% Nasdaq-100 20.186,63 +0,9% 174,74 +20,0% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 540,1 Mio 848.8 Mio Gewinner 1.916 1.843 Verlierer 874 958 Unverändert 78 80

Freundlich - Freundlich - Mit neuen Rekordhochs haben sich der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes aus dem verkürzten Aktienhandel am Mittwoch und vor der Feiertagspause am Donnerstag verabschiedet. Stützend wirkte Zinssenkungsfantasie. Nachdem am Dienstag US-Notenbankpräsident Powell mit der Aussage, die Inflation sei wieder auf dem Rückzug, bereits für sinkende Anleiherenditen gesorgt hatte, fielen diese erneut sehr deutlich. Auslöser am Mittwoch war ein unerwartet schwach ausgefallener ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor. Der gleiche Effekt ging vom ebenfalls enttäuschend ausgefallenen US-Auftragseingang der Industrie im Mai aus. Um 6,5 Prozent weiter aufwärts ging es mit dem Tesla-Kurs. Am Vortag war er allein um gut 10 Prozent gestiegen, angetrieben von der Nachricht, dass der Tesla-Absatz im zweiten Quartal nicht so stark gesunken wie erwartet. Darauf hatten einige Analysten ihre Kursziele erhöht. Mit dem deutlichen Tesla-Plus war der S&P-500-Subindex der Autowerte erneut Tagessieger (+5,4%), gefolgt von den Halbleiteraktien (+3,4%). Am Ende rangierten die weniger zinsempfindlichen Konsumgüter- (-1,0%) und Pharmatitel (-0,8%). Paramount Global machten einen Satz um 6,9 Prozent. Nach langem Tauziehen steht das Filmstudio laut Informanten vor der Übernahme durch die Produktionsfirma Skydance.

US-ANLEIHEN (Mittwoch, 3. Juli)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,70 -4,3 4,74 27,9 5 Jahre 4,32 -7,7 4,39 31,7 7 Jahre 4,32 -8,2 4,40 34,8 10 Jahre 4,35 -8,1 4,43 47,2 30 Jahre 4,52 -8,3 4,61 55,3

Die Renditen setzten den jüngsten Rückgang dynamisch fort. Ein unerwartet schwach ausgefallener ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor und ein enttäuschender Auftragseingang der US-Industrie schürten Zinssenkungshoffnungen. Die Wahrscheinlichkeit für eine erste Zinssenkung in den USA erhöhte sich vor diesem Hintergrund auf rund 75 Prozent, am Vortag waren es etwa 69 Prozent gewesen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:34 % YTD EUR/USD 1,0820 +0,1% 1,0812 1,0794 -2,0% EUR/JPY 173,93 -0,2% 174,35 174,23 +11,8% EUR/GBP 0,8476 +0,0% 0,8472 0,8468 -2,3% GBP/USD 1,2766 +0,0% 1,2760 1,2748 +0,3% USD/JPY 160,75 -0,3% 161,26 161,42 +14,1% USD/KRW 1.380,68 -0,1% 1.382,73 1.381,41 +6,4% USD/CNY 7,1225 -0,1% 7,1282 7,1316 +0,3% USD/CNH 7,2878 -0,1% 7,2936 7,2991 +2,0% USD/HKD 7,8097 +0,0% 7,8091 7,8092 0% AUD/USD 0,6729 +0,0% 0,6726 0,6714 -1,2% NZD/USD 0,6116 -0,0% 0,6118 0,6112 -3,2% Bitcoin BTC/USD 54.257,44 -7,2% 58.488,86 58.459,19 +24,6%

Mit dem Euro ging es nach den schwachen US-Konjunkturdaten vom Mittwoch noch etwas weiter nach oben. Etwas Rückenwind kam auch von der Erwartung, dass der zweite und entscheidende Wahlgang in Frankreich am Wochenende keine absolute Mehrheit der Rechten bringen dürfte. Wenig tat sich beim Pfund am Wahltag in Großbritannien. Weil schon länger ein Kantersieg von Labour erwartet werde und eine klare Schlappe für die regierenden Konservativen, müsse der Wahlausgang schon sehr stark überraschen, um das Pfund zu bewegen, hieß es. Am frühen Freitag zeigt es sich denn auch weiter wenig verändert, nachdem Labour die Wahl wie erwartet klar gewonnen hat.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,68 83,88 -0,2% -0,20 +16,7% Brent/ICE 87,12 87,43 -0,4% -0,31 +14,8%

Die Ölpreise tendierten nachrichtenlos insgesamt seitwärts.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.364,15 2.356,86 +0,3% +7,29 +14,6% Silber (Spot) 30,56 30,40 +0,5% +0,16 +28,5% Platin (Spot) 1.003,37 1.001,75 +0,2% +1,62 +1,2% Kupfer-Future 4,57 4,53 +0,8% +0,04 +16,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

JAPAN - Konjunktur

Die Ausgaben der privaten japanischen Haushalte sind im Mai zum Vorjahr um 1,8 Prozent gesunken. Ökonomen hatten dagegen ein Plus von 0,1 Prozent geschätzt.

PHILIPPINEN

Die Verbraucherpreise sind im Juni zum Vorjahr 3,7 Prozent höher ausgefallen. Ökonomen hatten plus 3,9 Prozent geschätzt. In der Kernrate betrug der Anstieg 3,1 Prozent.

LG ELECTRONIC

LG Electronics hat im zweiten Quartal von einer soliden Nachfrage sowohl im Endverbrauchergeschäft als auch im Unternehmensbereich profitiert. Der Konzern rechnet mit einem kräftigen Gewinnanstieg. Den operativen Gewinn im zweiten Quartal sieht LG Electronics nach einer ersten Einschätzung bei 1,2 Billionen Won, umgerechnet rund 800 Millionen Euro. Das entspräche einem Anstieg von 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit 977 Milliarden Won gerechnet.

SAMSUNG ELECTRONICS

