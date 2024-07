NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 210 Franken belassen. Die am 25. Juli anstehenden Zahlen des Pharmakonzerns dürften stark ausfallen, schrieb Analyst Richard Vosser in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie (Core EPS) im ersten Halbjahr liege 8 Prozent über der Konsensprognose - anders als die Umsatzentwicklung, die dieser wohl entsprechen werde. Die Jahresziele dürften die Schweizer seiner Ansicht nach bestätigen. An den entsprechenden Konsensschätzungen werde sich deshalb wenig ändern und die Kursreaktion könnte überschaubar ausfallen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2024 / 15:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2024 / 00:15 / BST





