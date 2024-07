DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas höher

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future liegt am Freitagvormittag im Plus. Der September-Kontrakt steigt um 11 Ticks auf 130,67 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,74 Prozent und das Tagestief bei 130,53 Prozent. Umgesetzt wurden rund 26.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 115,85 Prozent.

Die unerwartet schwachen Zahlen zur deutschen Produktion im Mai sind nach Einschätzung von LBBW-Volkswirt Jens-Oliver Niklasch ein Schlag für den Konjunkturoptimismus. "Selbst die niedrigen Erwartungen für das zweite Quartal werden wohl enttäuscht werden. Die nächste Runde der Prognoseanpassungen dürfte wieder abwärts gehen". An der Börse werden die Daten dahingehend gewertet, dass die EZB in diesem Jahr eher noch zwei als einen Zinsschritt nach unten gehen wird. Entsprechend zieht der Bund-Future an. Im Fokus steht nun der US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag, und hier vor allem die Entwicklung der Löhne.

DJG/thl/gos

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 05, 2024 02:49 ET (06:49 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.