Ludwigshafen (ots) -Chemieverbände hoffen auf politische Kurswende für mehr WettbewerbsfähigkeitAuf der diesjährigen Mitgliederversammlung wurdeneu über den Vorsitz abgestimmt. Dr. Sabine Nikolaus übergibt den Staffelstab an Sebastian Schäfer. Er ist Geschäftsführer beim Wormser Unternehmen Grace und bereits langjähriges Vorstandsmitglied.Mit Blick auf die jüngsten EU-Wahlen betont Schäfer, dass die Unternehmen in der Regulierungsflut unterzugehen drohen: "Rund 850 EU-Vorhaben sind bereits in der Pipeline und kommen auf uns in der Praxis zu. Es muss nun ein Umdenken geben. Denn unsere wirtschaftliche Stärke basiert auf einer wettbewerbsfähigen Industrie. Dafür brauchen wir mehr Vertrauen, günstige Energie und weniger Regulierung".Zuwahlen auch beim VorstandGuilhem Hamiache Vogel (Michelin Reifenwerke, Bad Kreuznach), Dr. Christoph Riemer (Zschimmer & Schwarz, Lahnstein) und Dr. Fridtjof Traulsen (Boehringer-Ingelheim, Ingelheim) wurden neu in den Vorstand gewählt. Die turnusgemäßen Vorstandswahlen finden im Rahmen der Mitgliederversammlung im Jahr 2025 statt.