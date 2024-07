Am Mittwoch konnte die Aktie des Wasserstoff-Unternehmens Plug-Power fast neun Prozent zulegen. Anleger sollten sich aber nicht zu früh freuen, denn die Chartentwicklung seit Beginn des Jahres ist dennoch bedenklich. Es ist ein Kursplus, das sich sehen lassen kann. Am Mittwoch konnte die Aktie des Wasserstoff-Brennzellenherstellers Plug Power an der amerikanischen Börse Nasdaq bis zum Handelsschluss fast neun Prozent zulegen und kletterte auf 2,47 ...

