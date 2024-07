Dübendorf/Zürich - Smarte ICT ist der nächste Evolutionsschritt der Branche. Der Huawei-Truck, der letzte Woche in Zürich und Lausanne Station machte, präsentierte der Schweiz brandneue Lösungen für 5G- und 5.5G-Netze, Festnetz, Cloud Computing, Green Energy und nachhaltige Datenspeicherung unter dem Motto «Entwicklung einer intelligenten Welt». In der ICT-Roadshow 2024 in Zürich und Lausanne stellte Huawei sein Ende-zu-Ende Produktportfolio und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...