DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TELECOM ITAL 24/26 XS2798883240 BAW/UFN
TELECOM ITAL 24/26 XS2798883323 BAW/UFN
TELECOM ITAL 24/27 XS2798883679 BAW/UFN
TELECOM ITAL 24/28 XS2798883752 BAW/UFN
TELECOM ITAL 24/28 MTN XS2798884057 BAW/UFN
TELECOM ITAL 24/29 XS2798884131 BAW/UFN
TELECOM ITAL 24/55 XS2798884560 BAW/UFN
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TELECOM ITAL 24/26 XS2798883240 BAW/UFN
TELECOM ITAL 24/26 XS2798883323 BAW/UFN
TELECOM ITAL 24/27 XS2798883679 BAW/UFN
TELECOM ITAL 24/28 XS2798883752 BAW/UFN
TELECOM ITAL 24/28 MTN XS2798884057 BAW/UFN
TELECOM ITAL 24/29 XS2798884131 BAW/UFN
TELECOM ITAL 24/55 XS2798884560 BAW/UFN